Çin ABD'yi füze konusunda yine uyardı

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan habere göre, Savunma Bakanı Han Min-koo bugün Seul'da ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.



İki bakan, Güney Kore'de bu yıl içinde THAAD füze sistemini konuşlandırma çalışmasını ilerleteceklerini belirttiler.



ABD Savunma Bakanı Mattis görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası'ndaki durumdan dolayı, Güney Kore'deki ABD'li askerleri ve Güney Kore'yi korumak için THAAD füze sistemi dahil savunma önlemleri alacaklarını söyledi. Mattis, THAAD'ın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını sözlerine ekledi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang bugün düzenlenen olağan basın toplantısında THAAD ile ilgili soruları yanıtladı. THAAD füze sistemine Çin'in kararlılıkla karşı çıktığını söyleyen sözcü, THAAD füze sisteminin Çin dahil bölge ülkelerinin stratejik güvenlik çıkarlarını zedeleyeceği gibi, bölgedeki stratejik dengeyi bozacağına, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun çözülmesine yararlı olmayacağına dikkat çekti.



Sözcü, ilgili ülkelerden THAAD füze sistemini konuşlandırmayı durdurmasını istedi.



Güney Kore'de THAAD füze sistemi konuşlandırma kararı, bu ülkedeki muhalif güçler, halk ve ayrıca komşu ülkelerin büyük tepkisine neden oldu.



Rusya'nın Güney Kore Büyükelçisi Alexander Timonin yaptığı açıklamada, THAAD füze sisteminin Güney Kore'ye konuşlandırılmasıyla ilgili her türlü teşebbüse Rusya'nın karşı tedbir alacağını kaydetti.