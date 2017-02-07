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Çin, DF-16 füzeleryle tatbikat yaptı

Çin ordusu, ABD ve Japonya'nın Asya'daki üslerine tehdit oluşturabilecek DF-16 tipi balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi.

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Çin’in yeni yapılandırılmış Roket Birlikleri’nin (Rocket Force), menzil mesafesi 1,000 kilometreden fazla olan DF-16 tipi balistik füze tatbikatı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Silah sistemlerini gizli tutan Halkın Özgürlüğü Ordusu (PLA), birliklerinin orta menzilli DF-16 balistik füze tatbikatı yapmasına ilişkin videosunu yayımladı.

Görüntülerde, bahar şenlikleri esnasında araçların balistik füzeleri taşıdığı görülüyor. İki tip DF-16 füzenin yer aldığı görüntülerde, DF-16 tipi füzelerin üçüncü kez gösterildiği ifade edildi.

Füze ilk defa 2015’de Pekin’de askeri bir törende kamuoyuna tanıtılmıştı. Çin’in Roket Birlikleri'nin askeri cephaneliğindeki çeşitli füzeleri kullanmakta uzmanlaşmış oldukları belirtildi.

Öte yandan, Çin'in, Tayvan boğazlarına uçak gemisi gönderdiği ve çalkantılı Güney Çin Denizi'ndeki deniz kuvvetlerini güçlendirdiği bildirildi.

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