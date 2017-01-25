Çin Dışişleri füze haberini yalanladı

Çin Dışişleri'nden Sputnik'e yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Rusya sınırında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlerin gerçeklikle ilgisi olmadığı kaydedildi.



Açıklamada, "(Rusya sınırında) askeri varlığımızı artırdığımız yönündeki haberler spekülasyondan başka bir şey değil" denildi.



Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve Rusya ile sınırı olan Heilongjiang bölgesine kıtalararası balistik füze yerleştirdiğini yazmıştı.



Global Times'ın haberinde bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği bir döneme denk gelmesinin bir rastlantı olmayabileceği belirtilmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu haberlerin doğru olması hâlinde Çin'in bu adımını tehdit olarak görmeyeceklerini söylemişti.