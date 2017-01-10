Çin, hidrojenle uçurmayı başardı
Çin, hidrojen enerjisiyle çalışan hava aracını başarıyla test etti.
ST Daily gazetesinin aktardığına göre, ABD ve Almanya’dan sonra Çin hidrojen enerjisiyle çalışan hava aracını başarıyla test eden 3. ülke oldu.
RX1E isimli iki kişilik hava aracı baz alınarak ülkenin kuzeyindeki Lieaoning eyaletinde geliştirilen hava aracının test uçuşu ise Shenyang’da gerçekleştirildi.
20 kilovat enerji üretme kapasiteli hijrojen yakıt hücresine sahip uçak testler sırasında 320 metre irtifada seyretti.
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