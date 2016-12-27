Çin ilk SU-35'i aldı

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.



İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 jet bulunduğu belirtildi.



Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.



Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor. Söz konusu uçağın menzili ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometreye ulaşabiliyor.



İki ülke arasındaki Su-35 anlaşması, Rusya'nın doğusundaki Komsomolsk-na-Amure kentinde basına kapalı yapılmış, Çin'in her bir uçak için yaklaşık 85 milyon dolar, toplam ise 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürülmüştü.



Liaoning Pasifik’in batısına hareket etti



Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait ilk uçak gemisi ise Pasifik'in batısına hareket etti.



Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait ilk uçak gemisi Liaoning, Pasifik'in batısına hareket etti.



Açıklamada, ÇHKO'nun envanterine 2012'de giren, 30 jet taşıma kapasitesine sahip uçak gemisi Liaoning, açık denizde görev yapmaya hazır olduğu kaydedildi.



Donanma filosuna öncülük eden Liaoning'in Bohay Körfezi ve Sarı Deniz'deki tatbikatların ardından Batı Pasifik'e hareket ettiği ifade edildi.



Liaoning, fırkateyn ve destroyerlerden oluşan bir filoya liderlik ediyor. Açık denizde ilk askeri tatbikatını yapacak olan Liaoning, J-15 jetlerini ve helikopterlerini taşıyor.



Çin, ilk uçak gemisi Liaoning'i Eylül 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan "Liaoning" isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alınmıştı. Liaoning uçak gemisi, 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde.



Pekin yönetimi, ülkenin tamamen yerli üretim ilk uçak gemisinin inşasına geçen yıl başlamış ve gemiyi 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı.