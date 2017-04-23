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Çin ilk uzay aracı Tianzhou-1’i gönderdi

Çin geliştirdiği ilk uzay kargo aracı Tianzhou-1’i başarılı bir şekilde fırlattı.

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Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden fırlatılan uzay aracı sorunsuz bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Tianzhou-1 görevi kapsamında, şu an yörüngede bulunan Tiangong-2 uzay laboratuvarına kenetlenecek, ve dünyaya geri dönemeden önce bazı deneyler gerçekleştirecek.

Fırlatma, Çin’in 2022 yılında uzayda inşa etmeyi hedeflediği ve en az 10 yıl yörüngede kalması beklenen kalıcı uzay istasyonu açından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

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