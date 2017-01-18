Çin, MH-370'te koordine olmak istiyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in ilgili taraflarla temas ve işbirliğini koruyarak MH370 sefer sayılı yolcu uçağıyla ilgili çalışmaları koordine edeceklerini açıkladı.
Dış basında yer alan arama çalışmalarına son verildiği yönündeki haberleri değerlendiren Hua Chunying, somut bilgilerin ilgili birimlerden alınması gerektiğini söyledi.
Sözcü, arama çalışmalarına büyük önem veren Çin hükümetinin, Malezya ve Avustralya'yla yakın temas ve işbirliğini koruyarak ilgili çalışmalara eşgüdüm sağlayacağının altını çizdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.