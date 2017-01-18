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Çin, MH-370'te koordine olmak istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in ilgili taraflarla temas ve işbirliğini koruyarak MH370 sefer sayılı yolcu uçağıyla ilgili çalışmaları koordine edeceklerini açıkladı.

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Dış basında yer alan arama çalışmalarına son verildiği yönündeki haberleri değerlendiren Hua Chunying, somut bilgilerin ilgili birimlerden alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü, arama çalışmalarına büyük önem veren Çin hükümetinin, Malezya ve Avustralya'yla yakın temas ve işbirliğini koruyarak ilgili çalışmalara eşgüdüm sağlayacağının altını çizdi.

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