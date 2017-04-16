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Çin telefonda şarj süresini grafen filmle çözdü

Cep telefonlarının şarjda ve uzun kullanımdan sonra ısınma problemine Çinli bilim insanlarından çözüm geldi.

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Çin'de geliştirilen teknolojiyle, grafen bileşimli ve çelikten 100 ile 300 kat arası daha sağlam saydam plakalar, telefonların ısınma problemini çözecek.

Bir tür karbon bileşimi olan ve yüksek elektrik iletkenliği özelliği ile bilinen maddede, oda sıcaklığındaki elektronlar enerji kaybına ve ısı oluşumuna sebep vermeden iletkenlikte oldukça uzun mesafeleri kat edebiliyor.

Grafen esnek ve saydam olmasının yanı sıra, bilinen en ince ve hafif malzeme.

İlk kez 2004 yılında yalıtılabilen grafen, karbon atomunun bal peteği örülü yapılarından bir tanesine verilen isim.

Çin'de pilot çalışmalarında başarı getiren deney sonucunda üretimine üç ay sonra geçilecek olan grafen filmlerle telefonlarda ısınma probleminin engellenmesi hedefleniyor.

Şangay'da üretilecek plakalar aynı zamanda üretim maliyetlerini de yüzde otuz azaltacak.

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