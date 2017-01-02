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Çin'de bu kez kirli hava 309 uçuşu iptal ettirdi

Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi.

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Tiencin'de havadaki zararlı parçacık miktarının, DSÖ'nün "üst sınır" olarak kabul ettiği değerin 6 katına çıkması görüş mesafesini düşürdü.

Şinhua ajansının haberine göre, kentte havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin en az 6 katına çıktı.

Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.

Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı.

Ayrıca yerel yetkililer, otoyolların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Çin’de iki hafta önce, ülkenin kuzeyindeki kent ve eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. Söz konusu kirlilik, başkent Pekin’de 217 uçuş, Tiencin kentinde ise 227 uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

Büyükşehirlerinin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alan Çin, sera etkisi oluşturan gazların salımında da dünyada ilk sırada bulunuyor.

Ülkedeki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

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