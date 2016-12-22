Çin'de iptaller devam ediyor

South China Morning Post'un haberine göre, havada zararlý parçacýk miktarýný ölçen PM 2.5 oraný, Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) insan saðlýðý için 'üst sýnýr' olarak kabul ettiði 25 eþik deðerinin 12 ila 20 katý arasýnda seyrediyor.



Çin'in orta ve kuzey kesiminde etkili olan yoðun hava kirliliði, baþkent Pekin'de 217, Tiencin'de de 227 uçuþun iptal edilmesine neden oldu.



Pekin'de görüþ mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düþtüðü, baþkentte 217, Tiencin'de de 227 uçuþun iptal edildiði, çok sayýda yolcunun havalimanlarýnda mahsur kaldýðý bildirildi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, geçen hafta ülkenin orta kesimi ve kuzeyinde Hýnan, Þanþi, Þaanþi ve Hýbey eyaletlerinin yaný sýra Tiencin kenti ve baþkent Pekin'de yoðun hava kirliliði sebebiyle kýrmýzý alarma geçildiðini duyurmuþtu.



Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliðiyle mücadele ediyor. Ülkede hýzlý kalkýnma ve sanayileþmenin bedeli olarak büyük þehirlerin çoðu ayný zamanda dünyanýn en kirli kentleri arasýnda yer alýyor.



Dünyada sera etkisi yaratan gazlarýn salýmýnda ilk sýrada yer alan Çin'de hava kirliliði özellikle son iki yýldýr ülkenin farklý bölgelerinde insan saðlýðýný ciddi biçimde tehdit ediyor.



