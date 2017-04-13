Çin'de UA'ya çok büyük tepki var

Amatör video görüntülerinin internete düşmesinin ardından Çin asıllı yolcunun darp edilmesi ve sürüklenerek kabinden çıkartılması infial yarattı.



Asya asıllı Amerikalıların oluşturduğu topluluk havayolu şirketini, Şikago’daki terminalin önünde protesto ederken, Çin halkından da sosyal medyada boykot sesleri yükselmeye başladı.



Uçaktan zorla çıkartılan Doktor David Dao’nun meslektaşı ve arkadaşı Doktor Ijaz Mahmood ise yaşananların normal olmadığı görüşünde.



“Normalde koltuğu olmayan biriyseniz veya başka nedenlerden sorun yaşıyorsanız, güvenlik sadece sizinle birlikte yürüyor. Bunu yapmaya hakları yok. Yani ikisi arasında oldukça önemli bir tartışma olmalı ki güvenlik görevlileri kendisini sürükleme noktasına gelmiş.”



Şirket ise daha önce yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ancak yolcuları uçaktan indirme hakları olduğunu savunmuştu.



Bununla birlikte infial yaratan olay sonrası Amerikalı şovmen Jimmy Kimmel United Havayolları için alternatif bir reklam filmi hazırlayarak şirketin tavrına tepki gösterdi.