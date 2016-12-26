Çin'den Türk pilotlara çalışma yasağı

Dünyanın yükselen yıldızı Çin, özellikle son yıllarda Türk futbolcuları sahalarında koşturarak takımlarına başarı sağlarken, Türk havacılık dünyasına sert bir yasak uyguluyor.

Hatta bu yasak öylesine sert ki, Çin’de herhangi bir havayolunda uçmak için başvurusu olan yabancı kökenli bir pilot geçmişinde Türkiye’de bir havayolunda uçmuşsa, o da Çinli bir havayoluna kabul edilmiyor.

Çin’in uyguladığı bu sert yasağın nedeni ise bilinmiyor.