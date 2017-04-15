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Çin'in C-919'u ilk uçuşunu Mayıs'ta yapacak

Çin’in dünyada büyük yankı uyandıran ilk yerli üretimi yolcu uçağı C919’un ertelenen uçuşunun tarihi belli oldu

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Çin Sivil Havacılık Otoritesi CAAC, şimdiye kadar bir çok kez ertelenen C919’un ilk uçuşunun önümüzde Mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

İlk uçuşun yapılacağı havalimanı ise Şanghay Pudong olarak açıklandı.

Çin Ticari Uçak Şirketi COMAC’ın 2008 yılında 158 ve 168 koltuklu olmak üzere üretimine başladığı C919’un Çin’de bu yılın ikinci yarısından itibaren resmi olarak hizmete girmesi bekleniyor.

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