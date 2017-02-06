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Çin'in C-919'u uçuşa hazır

Çin'in tamamen yerli üretim büyük yolcu uçağının, bu yılın ilk yarısında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

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Çin yapımı C919, Airbus 320 ve Boeing 737 ile rekabete girecek.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi,  The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı  büyük yolcu uçağının gerekli testleri tamamlayarak uçuşa hazır duruma geldiğini  duyurdu.

COMAC yetkilisi Li Çiang, uçağın ana bileşenleri ve bağlantı  parçalarını denediklerini kaydederek, C919'un testlerden başarıyla geçtiğini dile  getirdi.

158-168 yolcu taşıma kapasiteli Çin yapımı yolcu uçağının, 4075  kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonu itibariyle 21 farklı şirketten 500'ün üzerinde C919  siparişi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayı planlıyor.

Pekin yönetimi, C919'un halen piyasayı elinde tutan yeni nesil Boing  737 ve geliştirilmiş Airbus 320 yolcu uçakları ile rekabet etmesini hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim olan bölgesel yolcu uçağı ARJ21, geçen yılın  haziran ayında ticari uçuşlara başlamıştı.

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