Çin'in uçak gemisi, Güney Çin denizine açıldı

Çin’in rutin bir girişim olarak tanımladığı tatbikatı Tayvan savunma bakanlığı duyurdu.



Tatbikat, ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın telefonla Tayvan devlet başkanı ile yaptığı görüşmenin Beijing’de rahatsızlık yaratmasının ardından gerçekleşiyor.



Çin, Tayvan’ın kendisine bağlı olduğunu ve devletler arası ilişkiler sürdüremeyeceğini savunuyor.



Sovyet yapımı olan Liaoning uçak gemisi Güney Çin Denizi’nde yapılanlar da dahil olmak üzere daha önceki tatbikatlara da katılmıştı fakat Çin, ABD’nin on yıllardır gerçekleştirdiği uçak gemisi tatbikatlarına benzer operasyonları yapabilmekten daha yıllarca uzak.



Tayvan savunma bakanlığı, uçak gemisinin beş donanma gemisinin refakatinde, Tayvan’ın hakimiyetinde bulunan Pratas adalarının güneydoğusundan geçtiğini bildirdi.



Tayvan’da milliyetçi muhalefet üyesi Johnny Chiang, Liaoning gemisinin tatbikatının, Çin’in ABD’ye, “birinci adalar zincirini” kırdığı mesajını vermek için yapıldığını söyledi. Bu tanım, Japonya’nın Ryukyu Adaları ve Tayvan’ı da içeren bir bölgeyi belirliyor.



Beijing’den gelen açıklamada ise Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, uçak gemisinin hareketlerinin fazla abartılmamasını, çünkü hepsinin yasalar çerçevesinde olduğunu belirtti.



Bir gazeteye açıklamalarda bulunan sözcü, “Liaoning (gemimiz) uluslararası yasalar tarafından belirlenmiş olan seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü haklarından faydalanabilmelidir; umuyoruz tüm taraflar Çin’in bu hakkına saygı duyarlar” dedi.