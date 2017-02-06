Çin'li çiftten uçakla dünya turu

Seyahatin başarılı sonlanması durumunda Zhang ve Liang, Çin yapımı uçakla dünya turu yapan ilk gezginler olacak. Çinli çift, dünya turuna 29 Ocak'ta başladı.



Ekiplerinde çevirmenler, fotoğrafçılar, yedek pilotlar ve radyo muhabirleri dahil 8 kişi yer alıyor. Turlarına Rusya'dan başlayan çift ülkede çekimler de yapıyor.



Çinli gezginler, Sputnik'e yaptığı açıklamalarında, tura Harbin Uluslararası Havaalanı'ndan çıktıklarını belirterek, "Uçuş 5 saat 16 dakika sürdü ve Sahalin'e indik. Ardından Kamçatka'ya gittik. Şimdi ren geyiklerini ve çobanları çekiyoruz" dedi.



Dünya turlarının 2 amacı olduğunu söyleyen Zhang Xinyu şunu söyledi: "İlki, Çin yapımı uçakla dünya turunu gerçekleştirmek. Seyahat sırasında uçak 2 kez ekvatoru, 2 kez de kuzey ve güney yarımkürelerdeki batı rüzgarlarını geçecek, 3 okyanus üzerinden geçecek ve toplamda 80 bin kilometrelik mesafeyi kat ederek Çin'e dönecek. Bir diğer amacımız, ‘Sehayatimiz' adlı filmin çekimleri. Bu film, gezegenin çeşitli noktalarındaki insanların olağanüstü koşullardaki yaşamlarını anlatacak."

20'DEN FAZLA ÜLKEYİ ZİYARET EDECEKLER



Zhang Xinyu, Liang Hong ve ekipleri Rusya'nın ardından Peru'ya geçecek. Orada uyuşturucuyla mücadele birlikleriyle birlikte operasyonlara gidecek, uyuşturucu laboratuvarlarının ve uyuşturucu nakli için kullanılan gizli havaalanının imhasını izleyecek.

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki vahşi kabileleri ziyaret edecek olan Çinli ekip, Sierra Leone'da 'kanlı' elmasların üretildiği yerlere gitmeyi ve savaş sonucu uzuvlarını kaybeden kişilerden oluşan futbol takımını bularak onlara hayallerini gerçekleştirmekte yardımcı olmayı planlıyor.



Zhang ve Liang, Kamboçya'da da mayın uzmanlarıyla birlikte çok tehlikeli su altı bombalarını etkisiz hale getirecek ve Mekong nehrinin bu kahramanlarını tüm dünyaya anlatacaklar.



Seyahatleri sırasında yaklaşık 80 bin kilometrelik mesafe kat edecek ve 20'den fazla ülkeyi ziyaret edecek olan gezginler, haziran ayında eve dönmeyi planlıyor.



Zhang Xinyu ve Liang Hong dha önce de el yapımı bir tekneyle denizde 18 bin mil yol kat etmişti.