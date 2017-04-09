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Çin'li yeni havayolu ilk uçağını filoya kattı

Yolcu pazarında olduğu kadar kargo taşımacılığında da hızla yükselen Çin havacılığında bir kargo şirketi daha kuruldu.

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Guangzhou merkezli Long Hao Airlines ilk uçağını filoya kattı. Yeni kargo şirketinin ilk uçağı yolcudan dönüştürülen Boeing-737-300 modeli oldu.

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