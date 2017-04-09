Çin'li yeni havayolu ilk uçağını filoya kattı
Yolcu pazarında olduğu kadar kargo taşımacılığında da hızla yükselen Çin havacılığında bir kargo şirketi daha kuruldu.
Guangzhou merkezli Long Hao Airlines ilk uçağını filoya kattı. Yeni kargo şirketinin ilk uçağı yolcudan dönüştürülen Boeing-737-300 modeli oldu.
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