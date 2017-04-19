Çocukların kaçırmayacağı 23 nisan etkinliği

İlk tayyare fabrikasının ve okulunun kuruluş, Türk havacılığının doğuş yeri olan Yeşilköy’deki İstanbul Havacılık Müzesi, Pilvak (Pilotlar Vakfı) ve Baykar Holding’in ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projesinde Koruncuklar için uçak atölyesi etkinliği düzenleniyor.

Havacılık ve uzay alanlarında toplumsal farkındalığı artırarak, bilime, teknolojiye, mühendisliğe, sanata ve matematiğe meraklı çocuklar ve gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve zamanını daha verimli geçirmek isteyenler için workshop atölyeleri düzenleyen Havacılık Müzesi 23 Nisan’da Koruncukları unutmadı.

Etkinlikler çerçevesinde 8-11 yaş arası çocuklar için Basit Model Uçak Atölyesi, 12-14 yaş arası çocuklar için lastik motorlu model uçak atölyesi planlandı.

Bunun yanı sıra askeri bando ile gelen ziyaretçilere konser verilecek ve Yüzbaşı Yusuf Kurt’un imza günü gerçekleştirilecek.

Tarihi uçaklar ve Türk Yıldızları akrobisi uçağının içerisinde de çocuklara özel fotoğraf çekimi ve C-160 kargo uçağı içerisinde Drone Uçuş Show’u gerçekleştirilecek.

Yeşilköy’deki İstanbul Havacılık Müzesi’nde saat 14.00’da başlayacak olan etkinlikte çocukların eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanacak.

3000 metrekaresi kapalı, 12.000 metrekaresi açık olmak üzere yaklaşık 15000 metrekarelik bir alana kurulan İstanbul Havacılık Müzesi, etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla sadece geçmişe ışık tutan tarihi bir kılavuz olarak hizmet vermeyi değil aynı zamanda yeni teknolojileri geliştirerek geleceği aydınlatan birleştirici bir kurum olmayı hedefliyor.