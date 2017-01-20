Colima Yanardağı Meksika'da uçuşlara izin vermiyor

Patlama sesinin, 65 kilometre öteden bile duyulduğu belirtildi.



Dünyanın en aktif yanardağlarından Meksika'daki Colima Yanardağı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece çok şiddetli bir şekilde patladı.



3 bin 839 metre yükseklikteki yanardağın püskürttüğü kül ve duman, Colima'daki havalimanında uçuşların iptal edilmesine neden oldu.



Yanardağın faaliyetlerini canlı olarak izleyen kamera, patlama anınını kaydetti. 7 Ocak'tan beri aktif olan yanardağ, deprem ve volkan kuşağı olan "Pasifik ateş çemberi" üzerinde bulunuyor.