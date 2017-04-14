Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı tehdit ediyor
Yeni Zelanda, Debbie kasırgasının şokunu atlatamadan başka bir alçak basınç merkezinin etkisine giriyor.
Ülkenin kuzeyinde etkili olmaya başlayan Cook kasırgası nedeniyle deniz kıyısındaki yerleşim birimleri tahliye edildi, 100’den fazla okul da kapatıldı.
Kuzeyde bulunan Yeni Kaledonya’da Cook kasırgası bir can alırken, Yeni Zelandalılar temel ihtiyaç malzemelerini alarak evlerini tahliye ediyor.
Ulusal havayolu şirketi Air New Zelland’da birçok uçuşusun iptal olabileceğini duyurdu.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, iki gün içerisinde ülkenin son 50 yılında görülmeyen kötü hava şartlarının ortaya çıkacağını açıkladı. Açıklamada, aşırı yağışla birlikte su baskınları meydana geleceğinin altı çizildi.
Ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan Debbie kasırgası büyük zarara neden olmuştu.
Kuzeyde bulunan Yeni Kaledonya’da Cook kasırgası bir can alırken, Yeni Zelandalılar temel ihtiyaç malzemelerini alarak evlerini tahliye ediyor.
Ulusal havayolu şirketi Air New Zelland’da birçok uçuşusun iptal olabileceğini duyurdu.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, iki gün içerisinde ülkenin son 50 yılında görülmeyen kötü hava şartlarının ortaya çıkacağını açıkladı. Açıklamada, aşırı yağışla birlikte su baskınları meydana geleceğinin altı çizildi.
Ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan Debbie kasırgası büyük zarara neden olmuştu.
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