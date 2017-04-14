Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Cook Kasırgası Yeni Zelanda'yı tehdit ediyor

Yeni Zelanda, Debbie kasırgasının şokunu atlatamadan başka bir alçak basınç merkezinin etkisine giriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkenin kuzeyinde etkili olmaya başlayan Cook kasırgası nedeniyle deniz kıyısındaki yerleşim birimleri tahliye edildi, 100’den fazla okul da kapatıldı.

Kuzeyde bulunan Yeni Kaledonya’da Cook kasırgası bir can alırken, Yeni Zelandalılar temel ihtiyaç malzemelerini alarak evlerini tahliye ediyor.

Ulusal havayolu şirketi Air New Zelland’da birçok uçuşusun iptal olabileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, iki gün içerisinde ülkenin son 50 yılında görülmeyen kötü hava şartlarının ortaya çıkacağını açıkladı. Açıklamada, aşırı yağışla birlikte su baskınları meydana geleceğinin altı çizildi.

Ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan Debbie kasırgası büyük zarara neden olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA