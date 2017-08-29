Dalaman'dan 1 günde 28 bin yolcu geçti
Bayramın tatili nedeniyle en yoğun olan meydanlardan biri olan Dalaman Havalimanı en kalabalık günlerini geçirmeye devam ediyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilerde, 28 Ağustos Pazartesi günü 188 uçak trafiği gerçekleştiği belirtildi.
DHMİ verilerini göre 188 uçak trafiğinin yaşandığı Pazartesi günü Dalaman Havalmanı'nda 27 bin 981 yolcuya hizmet verildi.
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