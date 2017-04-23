Danimarkalı askerler provakasyona karşı uyarıldı

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET), NATO operasyonu kapsamında Baltık ülkelerde görev alacak askerleri, Tallin ve Tartu’daki barlarda Rus ve Rusya yanlısı genç kadınların provokasyonlarına karşı uyardı.



Copenhagen Post’un haberine göre, PET’in raporunda, “Yapılan değerlendirmelere göre, Danimarka silahlı kuvvetlerine yönelik saldırgan eylem ve gözdağı olasılığı yüksek” ifadelerine yer verildi.



Rusya’nın askerlerden bilgi almak veya onları gözden düşürmek için ‘bal tuzaklarından’ yararlanabileceği, yani yanlarına ajan kadınları gönderebileceği ifade edilen raporda, Estonya’da görev yapan Danimarkalı askerlerin özellikle başkent Tallin ve Tartu kentindeki barlarda provokasyonlara maruz kalabileceği kaydediliyor.



Danimarka Savunma Bakanı Hjort Frederiksen, PET’in dile getirdiği endişelerin asılsız olmadığını belirterek, “Askerler, provokasyonlar ve varlıklarını gözden düşürme çabalarıyla karşılaşabilir. Savunma Bakanlığı, bu sorunlara yanıtlar üzerinde çalışıyor” dedi.