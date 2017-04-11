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Delta Airlines'da 4 günde 3.500 uçuş iptal

Atlanta merkezli Delta Airlines, dört gün içerisinde toplam 3 bin 500 uçuşunu iptal etti

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Atlanta bölgesini 5 Nisan’dan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle iptaledilen uçuşlar 10 Nisan’dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı.

Edinilen bilgileye göre Delta, iptal ettiği uçuşların yarattığı ötelemeler nedeniyle tüm uçuşlarında ekip sıkıntısı nedeniyle de zorluklar yaşıyor.

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