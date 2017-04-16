Delta Havayolları'ndan gönüllü aileye 11 bin dolar

United Havayolları’nın geçtiğimiz hafta aynı koltuğa bilet sattığı (overbook) uçuşta gönüllü olarak inmeyi kabul etmeyen Çinli doktoru darp ederek zorla uçaktan indirmiş, ve büyük tepki çekmişti.



Skandal davranıştan sonra Delta Havayolları, benzer bir durumda uçaktan gönüllü olarak inmeyi kabul eden bir aileye toplam 11 bin dolar rekor miktarda tazminat ödedi.



Amerikalıların kuşkuyla yaklaştığı olaysa şöyle gelişti.



Forbes Dergisi yazarlarından Laura Begley Bloom, haftasonu ailesiyle New York’tan Florida'ya yapacağı üç uçuşta overbook durumu yaşandığını, 11 bin dolar karşılığı gönüllü olarak uçuşunu iptal etmeyi kabul ettiğini yazdı.



Bloom, 4 bin dolar tazminat karşılığı eşi ve kızıyla birlikte fazla bilet satılan uçaktan inip bir sonraki gün uçmayı kabul etti.



Ancak ertesi gün havalimanında geldiğinde uçakta yine çifte bilet satılmıştı. Havayolu 4 bin dolar tazminat teklif edince Bloom ailesi yine kabul etti.



Bir sonraki gün Florida’ya Salı gününe kadar uçuşlarda yer olmadığı bildirildi. Uçuşlarını iptal etmeleri durumunda kişi başı 1.000 dolar daha tazminat teklif edildi. Bloom ailesi bunu da kabul etti ve toplamda 11 bin dolar tazminat almış oldu.



Şimdi Amerika’da tartışılan, tazminat ödenen yolcunun FORBES yazarı olmasından kaynaklı ve reklam koktuğu yönünde.