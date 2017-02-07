DHMİ Ocak ayı verilerini açıkladı

Devlet hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11.486.491 oldu.

Ocak ayında, havalimanlarının iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalışla 60.672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalışla 34.055 oldu.



Üstgeçiş (overflight) uçak trafiğinde artış eğilimi devam etti. Ocak ayında üst geçiş (overflight) uçak trafiği yüzde 14,4 artışla 29.870’e ulaştı.



2017 Yılı Ocak Ayında hizmet verilen uçak sayısı % 0,7 azalışla 124.597 oldu.



Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7.490.249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3.978.485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11.486.491 oldu.



Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61.933 ton, dış hatlarda yüzde 3,3 azalışla 141.925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203.858 tona ulaştı.



Ocak Ayı sonunda hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışında meteorolojik nedenlerle havayolu şirketlerince yapılan sefer iptalleri etkili oldu.