DHMİ, 'Or-Gİ yolcu sayısında 17. sırada'

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ocak ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre Ordu-Giresun Havalimanı trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış yaşandı.



İstatistiklere göre 2016 yılında taşınan yolcu sayısı bakımınan Türkiye’deki havalimanları arasında 20. sırada bulunan Ordu-Giresun Havalimanı, ocak rakamlarına göre 17. sıraya yükseldi.



Ocakta Ordu-Giresun Havalimanından 2 bin 826’sı yurt dışı olmak üzere toplam 66 bin 134 yolcu yararlandı. Geçen yıl aynı dönemde 50 bin 807 yolcuya hizmet verilmişti.



Geçen yıl Ocak ayında 382 sefer düzenlenirken bu yıl aynı döneminde sefer sayısı 524 olarak gerçekleşti.



Öte yandan Ordu Giresun Havalimanında 1 Marttan itibaren, Samsun-Çarşamba Havalimanının 3 ay süreyle kapatılacak olması nedeniyle, THY, Anadolu Jet ve Pegasus tarafından ilave seferler düzenlenecek.



Ayrıca Onurair, İstanbul-Atatürk Havalimanı'na, Sunexpres’te Almanya’da 4 ayrı noktaya uçacak.