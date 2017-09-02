DHMİ'dan bayramın 1. gün rakamları

Yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü Atatürk Havalimanı'na 1372 uçuş iniş kalkış yaptı. Yine ilk bayram günü Bodrum'a 358, Dalaman'a 186 ve Antalya'ya 769 uçak iniş kalkış yaptı.

Funda Ocak tarafından yapıla açıklama ve 1 Eylül verileri şu şekilde:

"Bayramın ilk günü özellikle turizm ağırlıklı havalimanlarımızda yoğunluk sürdü; tüm havalimanlarımızda ekiplerimiz 24 saat hizmet verdi.

Antalya Havalimanı'nda bayramın ilk günü 131.612 yolcuya hizmet verildi, 769 uçak iniş kalkış yaptı.

Aynı gün Dalaman Havalimanımız'da 24.007 yolcuya hizmet sunuldu, 186 uçak trafiği gerçekleşti.

Bayramın ilk günü hareketlilik yaşanan diğer bir havalimanımız olan Bodrum'a 358 uçak iniş kalkış yaptı; 19.476 yolcu hizmet aldı.

Yoğunluk ve hizmette zirveden inmeyen Atatürk Havalimanımız 1 Eylül'de 181.189 yolcuyu misafir etti; gerçekleşen uçak trafiği ise 1372 oldu.

Büyük bir görev bilinciyle misafirlerimize 24 saat hizmet sunan mesai arkadaşlarım ve paydaş kuruluş çalışanlarına çok teşekkür ediyorum."