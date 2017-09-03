DHMİ'den Antalya'da 2 günlük bayram verileri

Antalya Havalimanı'nın son rakamlarına göre, 2 Eylül günü 847 uçak ve 149.100 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.



Konuya ilişkin DHMİ'den yapılan açıklamada, "Siz sevdiklerinize kavuşun diye biz iş başındayız. Bayramın ikinci günü Antalya Havaliman'nda 847 uçak ve 149.100 yolcuya hizmet verildi" denildi.