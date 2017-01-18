Diyarbakır Havaalanı bölgeyi büyütüyor

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, hizmete giren Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası ve uçuş rakamları hakkında açıklamalarda bulundu.



Vali Aksoy, 2015 yılında yeni yüzüyle hizmete giren Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası’nın bölgenin en büyük uluslararası tek havalimanı olduğunu belirterek, “230 Milyon Liralık bir yatırım olan havalimanımız 5 milyon yolcu kapasitesine sahiptir. Uluslararası uçuşlara da açılarak halkımızın hizmetine sunulan ve 6’sı körüklü olmak üzere 10 adet kapıya sahip olan havalimanımız, Lefkoşe ve Erbil’e direk uçuşlar ile bölgesel ekonomi ve turizm açısından hem ilimiz Diyarbakır’ın hem de bölgemizin kalkınmasına önemli bir katkı sunmaktadır” dedi



Havalimanında 2016 yılı içerisinde iç hatta 1 milyon 960 bin 474 yolcuya ve dış hatta ise 32.713 yolcuya hizmet verildiğini belirten Aksoy, “Aynı dönemde havalimanında iç hatta uçak trafiği 13.804 uçuşa ulaşmıştır. Kargo, posta ve bagajı içeren yük trafiği ise 14.017 ton olarak gerçekleşmiştir’ dedi.