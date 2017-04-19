Domodedovo'da 3. terminale onay çıktı
Moskova Domodedovo Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı için beklediği onayı aldı.
Mevcut terminal binasına eklenecek olan T3 projesi henüz tasarım aşamasında.
2023 yılında bitirilmesi planlanan Terminal 3 bin 235 metrekare üzerine inşa edilecek ve yıllık 20 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.
Domodedovo’ya yapılacak ek terminalin 400 milyon dolara malolması bekleniyor.
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