Domodedovo'da 3. terminale onay çıktı

Mevcut terminal binasına eklenecek olan T3 projesi henüz tasarım aşamasında.



2023 yılında bitirilmesi planlanan Terminal 3 bin 235 metrekare üzerine inşa edilecek ve yıllık 20 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.



Domodedovo’ya yapılacak ek terminalin 400 milyon dolara malolması bekleniyor.