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Domodedovo'da 3. terminale onay çıktı

Moskova Domodedovo Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı için beklediği onayı aldı.

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Mevcut terminal binasına eklenecek olan T3 projesi henüz tasarım aşamasında.

2023 yılında bitirilmesi planlanan Terminal 3 bin 235 metrekare üzerine inşa edilecek ve yıllık 20 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Domodedovo’ya yapılacak ek terminalin 400 milyon dolara malolması bekleniyor.

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