Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Donald Trump'ın kızına uçakta hakaret edildi

Ailesiyle beraber bindiği uçakta, babasıyla ilgili hakarete uğrayan Ivanka Trump, özel jete bindirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump (35), ailesiyle birlikte bindiği uçakta bir yolcunun babasıyla ilgili hakaretler etmesi üzerine, Gizli Servis tarafından uçaktan çıkarılarak özel jete bindirildi.

Eşi Jared Kushner ve üç çocuğuyla birlikte, JetBlue Hava Yollarının New York’tan San Francisco’ya giden uçağına binen Trump; Dan Goldstein adlı avukat bir yolcu tarafından hakarete uğradı.

İddialara göre Goldstein, Trump’a, “Senin baban bu ülkeyi mahvediyor” dedi.

Yaşanan bu olay üzerine ABD Gizli Servisi, Trump ve ailesini uçaktan çıkararak Hawaii’ye giden bir özel jete bindirdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan İzmir"de kritik açıklamalar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA