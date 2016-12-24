Donald Trump'ın kızına uçakta hakaret edildi
Ailesiyle beraber bindiği uçakta, babasıyla ilgili hakarete uğrayan Ivanka Trump, özel jete bindirildi.
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump (35), ailesiyle birlikte bindiği uçakta bir yolcunun babasıyla ilgili hakaretler etmesi üzerine, Gizli Servis tarafından uçaktan çıkarılarak özel jete bindirildi.
Eşi Jared Kushner ve üç çocuğuyla birlikte, JetBlue Hava Yollarının New York’tan San Francisco’ya giden uçağına binen Trump; Dan Goldstein adlı avukat bir yolcu tarafından hakarete uğradı.
İddialara göre Goldstein, Trump’a, “Senin baban bu ülkeyi mahvediyor” dedi.
Yaşanan bu olay üzerine ABD Gizli Servisi, Trump ve ailesini uçaktan çıkararak Hawaii’ye giden bir özel jete bindirdi.
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