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Dornier eğitim uçuşunda pistten çıktı

328 Support Services şirketine ait Dornier modeli uçak İskoçya’da eğitim uçuşunda pistten çıktı.

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İskoçya Shetland Adası’nda bulunan Sumburgh Havalimanı’ndan kalkan Dornier 328-110 modeli uçak eğitim uçuşunu tamamlayıp tekrardan bu meydana indiği sırada pistten çıktı.

Piste indikten sonra kontrolü kaybeden uçak, toprak zeminde durabildi. Kazada yaralanan olmazken, uçakta 2 mürettebatın olduğu bilgisi verildi.

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