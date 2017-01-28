Dornier eğitim uçuşunda pistten çıktı
328 Support Services şirketine ait Dornier modeli uçak İskoçya’da eğitim uçuşunda pistten çıktı.
İskoçya Shetland Adası’nda bulunan Sumburgh Havalimanı’ndan kalkan Dornier 328-110 modeli uçak eğitim uçuşunu tamamlayıp tekrardan bu meydana indiği sırada pistten çıktı.
Piste indikten sonra kontrolü kaybeden uçak, toprak zeminde durabildi. Kazada yaralanan olmazken, uçakta 2 mürettebatın olduğu bilgisi verildi.
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