Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Drone ambulanslar yolda

Hastaları çok daha hızlı bir şekilde hastanelere ulaştıracak drone ambulanslar geliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika merkezli Fast Company ekonomi dergisinin, sağlık alanında yaratıcı teknolojileri tanıttığı etkinliğinde, bir drone ambulans planı sergilendi.

Hastaların, normal ambulanslardan ve helikopterlerden daha hızlı ve etkin bir şekilde hastanelere ulaştırılmasını hedefleyen drone ambulanslar, ekonomik aile arabası boyutunda.

GPS üzerinden konumu takip edebilen drone, uzaktan da kumanda edilebiliyor.

Otomatik pilotu ile hedefe ilerleyebilen drone, zorlu kalkış ve inişlerde uzaktan kontrol ediliyor. Küçük boyutu sayesinde hemen her yere iniş yapabilen drone, hastaları, trafiğe takılmadan çok hızlı bir şekilde hastaneye taşıyabiliyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ’nün il imamından 'Darbe duası' çıktı

FETÖ’nün il imamından 'Darbe duası' çıktı

Honda Jazz'ı yenilediler

Honda Jazz'ı yenilediler

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

Her yere ücretsiz girmenin yolunu buldular

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA