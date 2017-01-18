Drone ambulanslar yolda
Hastaları çok daha hızlı bir şekilde hastanelere ulaştıracak drone ambulanslar geliyor.
Amerika merkezli Fast Company ekonomi dergisinin, sağlık alanında yaratıcı teknolojileri tanıttığı etkinliğinde, bir drone ambulans planı sergilendi.
Hastaların, normal ambulanslardan ve helikopterlerden daha hızlı ve etkin bir şekilde hastanelere ulaştırılmasını hedefleyen drone ambulanslar, ekonomik aile arabası boyutunda.
GPS üzerinden konumu takip edebilen drone, uzaktan da kumanda edilebiliyor.
Otomatik pilotu ile hedefe ilerleyebilen drone, zorlu kalkış ve inişlerde uzaktan kontrol ediliyor. Küçük boyutu sayesinde hemen her yere iniş yapabilen drone, hastaları, trafiğe takılmadan çok hızlı bir şekilde hastaneye taşıyabiliyor.
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