Drone ile kayıp uçmaya hazır mısınız
Günümüz havacılığında çok önemli bir yer edinen insansız hava araçlarında farklı modeller üretilmeye son sürat devam ediyor.
Dünyada hiçbir şirketin insanları taşıyacak güçte bir insansız hava aracı satmadığını fark eden ABD’li Caset Neistat ve arkadaşları, bunun bir sorun olduğunu düşünerek kendilerine bu özelliklere sahip bir İHA yaptı.
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