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Drone ile kayıp uçmaya hazır mısınız

Günümüz havacılığında çok önemli bir yer edinen insansız hava araçlarında farklı modeller üretilmeye son sürat devam ediyor.

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Dünyada hiçbir şirketin insanları taşıyacak güçte bir insansız hava aracı satmadığını fark eden ABD’li Caset Neistat ve arkadaşları, bunun bir sorun olduğunu düşünerek kendilerine bu özelliklere sahip bir İHA yaptı.

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