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Druk Air’in kabin ekibi kıyafetleri çok ilginç

Hava yolu şirketlerinin kabin ekipleri kıyafetlerine milyon dolarlar harcadığı günümüzde, çok daha kolay kabin kıyafetleri de var.

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Hava yolu şirketlerinin kabin ekipleri kıyafetlerine milyon dolarlar harcadığı günümüzde, çok daha kolay kabin kıyafetleri de var.

İşte onlardan biri de dünyanın en ilginç coğrafyaları arasında yer alan Bhutan’da

Bhutanlı havayolu Druk Air’in kabin ekibi kıyafetleri, oldukça basit ve sıradan görünse de ülkenin geleneksel kıyafetlerinin izlerini taşıyor.

Havayolunun ekiplerinin kıyafetlerine internette yapılan yorumlarsa güvenlikle ilgili.

Olası bir acil durumda ekiplerin uçak içinde bu kıyafetle müdahalede başarılı olup-olamayacağı tartışılıyor.

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