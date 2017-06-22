Dünya'da pilot açığı hergün artıyor

Eğitim şirketi CAE tarafından yayınlanan 10 yıllık bir tahmine göre, dünya çapındaki ticari havacılık sektörünün hızlı büyümesini sürdürebilmesi için 2027’ye kadar 255 bin pilota gereksinimi olacak.



Dünya gazetesinin, dünya çapında havayollarının pilotlarını eğiten CAE tarafından hazırlanan rapordan yaptığı derlemeye göre, havayolları hızlı filo genişleme ve yüksek pilot emeklilik oranları nedeniyle daha önceki on yıllarda görülmemiş oranda 180 bin yardımcı pilota ihtiyaç duyuyor.



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pilot birlikleri, düşük ücret ve giriş seviyesi pozisyonları için sunulan yetersiz özlük haklarının, yeni nesli kariyerlerini havacılık sektöründe devam ettirmekten caydırdığını belirtiyor.



ABD’de, eğitim gereksinimleri aynı zamanda pek çok pilot için bir engel oluşturuyor.



ABD, yardımcı pilotlardan ordu tecrübesi veya belirli bir uzmanlaşmış programdan mezun olmadıkça, en az 1.500 saatlik ucuş tecrübesi talep eden tek ülke olarak dikkat çekiyor.



191 üyesi arasında küresel standartları belirleyen Birleşmiş Milletler Havacılık Ajansı’na göre, yardımcı pilot olarak çalışmak icin gerekli ticari pilot lisansı edinmek için minimum 250 saat yeterli.



Buna karşılık, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen normlara göre, kaptan pilot olabilmek için gereken minimum süre 1.500 saat.

