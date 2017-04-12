Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Easyjet’e İngiltere soruşma başlattı

Paris Orly Havalimanı’ndan Nice için havalanan Easyjet’e ait Airbus A320 tipi uçağı kalkışta flap arızası yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tırmanış sırasında flapların erken toplanması üzerine pilotların duruma müdahale ederek uçağı düzelttiği ortaya çıktı.

Yolculuğa arızalı flapla devam edildiği ve yaklaşık 1 saat sonra uçağın Nice Havalimanı’na indiği öğrenildi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, gelişmeyi ciddi bir olay olarak kabul edip soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA