Easyjet’e İngiltere soruşma başlattı
Paris Orly Havalimanı’ndan Nice için havalanan Easyjet’e ait Airbus A320 tipi uçağı kalkışta flap arızası yaşadı.
Tırmanış sırasında flapların erken toplanması üzerine pilotların duruma müdahale ederek uçağı düzelttiği ortaya çıktı.
Yolculuğa arızalı flapla devam edildiği ve yaklaşık 1 saat sonra uçağın Nice Havalimanı’na indiği öğrenildi.
İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi, gelişmeyi ciddi bir olay olarak kabul edip soruşturma başlattı.
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