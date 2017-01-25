EasyJet'in, Sterlin açıklaması

Euronews'in bilgilerine göre İrlandalı rakibi Ryanair’in ardından Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan şirketi, petrol fiyatlarındaki yükselişin maliyetler üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak, 30 Eylül 2017’ye kadar olan bir yıl içinde kârının yaklaşık 131 milyon dolar azalabileceğini açıkladı.



EasyJet’in bilet fiyatları geçtiğimiz 31 Aralık’a olan üç aylık dönemde yüzde 8’in üzerinde gerilemişti.



EasyJet gelirlerinin yarısını sterlin üzerinden elde ederken, İngiliz sterlini Brexit referandumunun ardından Amerikan doları karşısında yüzde 17 oranında geriledi.