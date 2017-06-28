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EL-AL Netanyahu için Yunanistan'a özel uçtu

İsrail’in havayolu El Al’ın ilk Ortodoks kadın pilotu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Yunanistan’da gerçekleştirilen zirve toplantısına taşıdı.

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Dört çocuk annesi olan Nechama Spiegel Novak bu yılın başından beri ulusal havacılık dairesinde çalışıyor.

Ben Gurion Havaalanından Boeing 737 ile yola çıkan Novak, Netanyahu’yu Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü zirve için Selanik’e götürdü.

Uçaktaki ikinci kaptan olan Novak, Başbakan ve eşi Sara Netanyahu ile birlikte yolculuktan önce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

ABD’de uçuş okuluna giden Novak gerekli uçuş süresini doldurmak ve pilot lisansını alabilmek için İsrailli birçok pilotun aksine İsrail Hava Kuvvetlerine katılmayı tercih etmedi.

2015 yılında uçuş eğitimine başlayan Novak, “Pilot olmak her zaman hayalimdi. Eşim bu konuda çok destek oluyor ve hayalimi gerçekleştirebilmem için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

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