Emekli pilot, çocukların hayalini gerçekleştirdi

Pilotluk yaptığı günlerde büyüdüğü kasabadan genç yaşlı birçok kişinin kendilerini de uçağa götürmesini rica ettiklerini ifade eden Gupta, güvenlik sebepleriyle bunu yapamadığını ancak emekliliğinden sonra bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi:

“Küçük bir kasaba olan Haryana’dan geliyorum ve havacılık mühendisi olduğumda birçok kişi benimle gelip gelemeyeceğini sordu. O zamanlar bunu güvenlik gerekçeleriyle gerçekleştirememiştim, ama sonrasında kullanılmayan bir uçağı alarak Aeroplanet projesini uygulamaya koydum.”

Ana olarak, uçuş görevlilerini eğitim aldığı bir Sivil Havacılık Eğitimi Merkezi olarak kullanılan Aeroplanet, aynı zamanda da bölgedeki okullar tarafından da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Bu geziler sayesinde gerçek bir uçak yolculuğunu karşılayamayan ailelerin çocukları da kısmi bir ‘uçuş deneyimi’ yaşayabiliyor.

Haftanın 6 günü kapıları açık olan Aeoplanet’te ziyaretçiler, kendi alım kapasitelerine göre ödeme yapıyor.

Ülkenin daha az avantajlı bölgelerinden gelen çocuklardan hiçbir giriş ücreti ödemeleri beklenmezken, tüm gelirler kurumun bakımı için harcanıyor.