Emirates A380 ile Dubai'den Narita'ya uçacak

Bu hizmet, havayolunun Moskova’ya A380 uçuşlarının tekrar başlaması ve Johannesburg’a A380 lansmanından sonra gerçekleşecek.



Aynı zamanda Dubai ve Kazablanka arasında başlayacak A380 seferi ile aynı zamana denk gelecek.



Narita; Paris, Roma, Milan, Madrid, Londra ve Mauritius’un da dâhil olduğu Emirates’in A380 ile hizmet verdiği 40’tan fazla noktayı içeren geniş küresel ağına dâhil olacak.



Emirates’in şu an Narita ve Dubai arasındaki günlük uçuşları üç sınıfta hizmet veren Boeing 777-300ER ile gerçekleşiyor.



Emirates’in Narita’ya gerçekleştireceği A380 hizmeti, Japon yolcuların, özellikle Dubai üzerinden Avrupa’daki son uçuş noktalarına kadar sadece A380 ile varmalarını mümkün kılacak.



Emirates, Narita’ya First Class’ta 14 adet özel lüks suit, Business Class'ta 76 adet yatağa dönüşebilen koltuk ve Economy Class’ta 399 adet geniş koltuktan oluşan 489 adet yolcu kapasiteli geniş gövdeli A380 ile üç sınıfta hizmet verecek.



A380, şu an hizmet veren Boeing 777-300ER’ye oranla toplam kapasiteye 135 yolcu daha ekliyor.



Emirates’in Narita uçuşu, her gün EK318 sefer sayılı uçuşu ile Dubai’den saat 02.40’ta başlayacak ve 17.35’te Narita’ta son bulacak.



Dönüş uçuşu ise EK319 sefer sayılı uçuşu ile Narita’dan Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 22.00’de kalkacak ve Dubai’ye ertesi gün 04.15’te varacak.



Salı ve Çarşamba günleri ise Narita’dan kalkış saati 21.20 ve Dubai’ye varışı ertesi gün 03.35.