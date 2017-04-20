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Emirates ABD uçuşlarında sefer azaltıyor

Emirates Havayolları, Başkan Trump’ın Amerika uçuşlarındaki yasaklarını ciddi bir dengesizlik olarak nitelendirip flaş karar aldı.

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Amerika’da hergün 12 destinasyona yaptığı çok sayıdaki uçuşlarda önümüzdeki ay azaltmaya gidiyor.

Şirket aldığı bu önemli kararla 12 destinasyona yaptığı uçuşlarda beş frekansı düşüreceğini açıkladı.

Emirates sözcüsü kararın, Trump hükümetinin kabinde uyguladığı elektronik cihazlar yasağı, ülkeye girişteki uygulamalar ve benzer nedenlerden dolayı ABD’ye yapılan seyahat talebindeki düşüşe ticari bir tepki olarak alındığını duyurdu.

Dubaili havayolu son olarak Atina’dan Newark’a başlattığı uçuşlarda Amerikalı havayollarının protestosuyla karşılaşmış ve Trump’a şikayet edilmişti.

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