Emirates battaniyelerini pet şişeden yapıyor

ecoTHREAD™ patentli teknoloji kullanılarak yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yumuşak ve sıcak Emirates battaniyeleri, şimdi tüm Economy Class gece boyu uçuşlarında kullanılıyor.



Her bir Emirates ecoTHREAD™ battaniye, 28 adet geri dönüştürülmüş şişeden üretiliyor. En son inovasyon sayesinde şişelerden iplik yapılmadan önce polar kumaş oluşturarak plastik parçalar geri dönüştürülüyor.



Daha sonra yumuşak battaniye olarak dokunuyor. ecoTHREAD™ battaniyeler, test ve sertifikalandırma kuruluşu Intertek tarafından, yüzde 100 geri dönüşümlü malzeme kullandığı bağımsız olarak kanıtlandığı için Intertek Green Leaf Mark ile sertifikalandırıldı.



Emirates’in ürün inovasyonu ve sürdürülebilirlik vaadinin bir parçası olan çevre dostu battaniyeler, dünyanın önde gelen uçak içi ürün uzmanı Buzz tarafından tasarlandı.



Emirates aynı zamanda alüminyum kutuları, plastik ve cam şişeleri ve temiz gazete, dergi ve kartonları mümkün olduğunca geri dönüştürerek uçuşlarında yeşil bir program uyguluyor.



2019 sonu itibarıyle Emirates, ecoTHREAD™ battaniyeler sayesinde doğadan 88 milyon plastik şişeyi kurtaracak, bu da 44 adet A380 uçağın ağırlığına eşit.



Bu girişim, havayolu endüstrisindeki en büyük sürdürülebilir battaniye programı olarak dikkat çekiyor.



Buna ek olarak, geri dönüştürülmüş polyethylene terephthalate (PET)’in üretim süreci, enerji emilimini yüzde 70 azaltıyor.



Economy Class için üretilen Emirates ecoTHREAD™, tüm üç sınıfta da kullanılan battaniyelerin değişim sürecini tamamlar nitelikte.



Havayolu; First Class’ta pelüş, suni kuzu derisi ve Business Class’ta yumuşak kuştüyü battaniye sunmaya başladı.