Emirates Grubu'ndan 6 yıllık çevre raporu

PricewaterhouseCoopers (PwC) denetiminde düzenlenen Emirates Grubu’nun 6. Yıllık Çevre Raporu; havayolu operasyonları, dnata kargo ve yer hizmetleri, mühendislik, catering hizmetleri ve çeşitli ticari faaliyetlere kadar farklı grup aktivitelerini kapsayan çevresel performans verilerini ve çevresel sürdürülebilirlik girişimlerini ortaya koyuyor.



Raporda, mevcut çevresel etkinin kapsamlı bir şekilde ortaya konmasının yanı sıra, grubun iş gücünün sağladığı en faydalı uygulamaların belirlenip, ön plana çıkarılması amaçlanıyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum; “Firmamız büyüdükçe, dünya üzerinde hizmet verdiğimiz topluluklara karşı olan sorumluluklarımız konusunda daha da bilinçleniyoruz. Hava taşımacılığı ve seyahat hizmetleri sektörünün, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri'ne ulaşmadaki katkısı çok önemli boyutlara ulaşabilir. 2017 yılına doğru yaklaşırken, çeviklik, hem karşımıza çıkan zorlukların üstesinden gelmede hem de fırsatları değerlendirmede, yaklaşımımızın en temel karakterini belirleyecek. Bu sektörde birlikte çalıştığımız ortaklarımız ile hizmetlerimizi en etkili ve verimli bir şekilde, çevresel etkileri minimumda tutarak sunmamıza olanak sağlayacak teknoloji ve süreçlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



Emirates’ten örnek çevre bilinci



Havayolu operasyonları Emirates Grubu'nun çevre üzerindeki etkisinin temel belirleyicisi konumunda bulunuyor. Emirates, bu mali yılın sektör ortalaması olan 140 aya kıyasla 74 aylık ortalamaya sahip filosuyla, sektördeki en genç filolardan birine sahip.



Modern, geniş gövdeli uçaklardan oluşan filo, ses emisyonu sayesinde çevresel yarar sağlamanın yanı sıra, müşterilerine daha yüksek konfor seviyesi sunuyor.



Emirates'in uçuş operasyon uzmanları, uçuş sürelerini, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak ve daha verimli uçuş rotaları ve operasyonel prosedürler oluşturmak için, dünyanın dört bir yanındaki hava trafik yönetimi sağlayıcıları ve hava limanları ile çalışmaya devam ediyor.



Bu yıl öne çıkan noktalar arasında; Emirates Motor Bakım Merkezi'nde, Dubai Elektrik ve Su İdaresi (DEWA) ile işbirliği içerisinde bir megavatlık solar fotovoltaik panel modülünün kurulması da yer alıyor.



Modül, 800 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçmesi için planlanan 2.990 fotovoltaik panelden oluşuyor ve her yıl 1.800 megavat saat üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor.



Emirates Grubu tarafından üstlenilen diğer enerji verimliliği girişimleri, uçak kabininde kullanılan ışıkların Emirates Mühendisleri tarafından enerji tasarruflu LED ışıklarla değiştirilmesi ve Emirates'in Londra ofisinin elektrik tüketiminde yüzde 60'a varması planlanan bir azalma sağlayacak şekilde, enerji verimliliğini merkeze alan kapsamlı bir yenilenme çalışmasını da içeriyor.



dnata'nın Brisbane ve Sydney'deki kargo operasyonları, en iyi enerji verimliliği sağlayan uygulamaların kullanılması ve ışıklandırma sistemlerinin yenilenmesi ile enerji tüketiminde de verimlilik sağlıyor.



Dubai ve Avustralya'da devam eden doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalara ilaveten Emirates, hayvanların ve hayvan ürünlerinin yasa dışı ticaretinin, dünyadaki soyları tükenme tehlikesi altında olan hayvanların soylarını devam ettirebilmeleri üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla, United for Wildlife ile iş birliği yapıyor.



United for Wildlife, dünyanın en etkili çevre koruma kuruluşlarından yedisi ile "The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry"nin çabalarını birleştiren küresel bir işbirliği.



Emirates, Londra Heathrow Havaalanı’nda dört Airbus A380 ve 1:3 ölçekli A380 maketi üzerine, tehlike altındaki vahşi yaşam için özel bir uçak teması giydirerek yasa dışı vahşi hayvan ticareti konusunda dünyaya güçlü bir mesaj verdi.

