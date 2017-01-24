Emirates, Johannesburg’a A380 uçağı ile uçacak

1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Dubai ve Johannesburg arasındaki günlük dört uçuştan birini Airbus A380-800’e yükselterek kapasitesini artırma kararı alan Emirates, yeni A380 seferi ile Johannesburg’a Emirates ağı üzerindeki diğer uçuş noktalarından rahat bağlantı imkânı sağlıyor.



Şu an iki şehir arasındaki günlük dört uçuşu Boeing 777 ile gerçekleştiren Emirates, bu rotada geçtiğimiz beş yılda üç milyondan fazla yolcu taşıdı ve Johannesburg, havayolunun Afrika’daki en yoğun güzergâhı oldu.



Uçuşlar başladıktan sonra Johannesburg, Emirates’in popüler uçağı A380’in hizmet verdiği 40’tan fazla noktayı içeren geniş küresel ağına katılmış olacak.



Emirates, Johannesburg’a First Class’ta 14 adet özel lüks suit, Business Class'ta 76 adet yatağa dönüşebilen koltuk ve Economy Class’ta 426 adet geniş koltuktan oluşan 516 adet yolcu kapasiteli geniş gövdeli A380 ile üç sınıfta hizmet verecek.



Emirates Johannesburg uçuşu, EK412 sefer sayılı uçuşu ile Dubai’den saat 04.40’ta başlayacak ve 10.55’te Johannesburg’da son bulacak. Dönüş uçuşu ise EK762 sefer sayılı uçuşu ile 13.25’te Johannesburg’dan başlayacak ve 23.45’te Dubai’de son bulacak.