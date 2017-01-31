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Emirates'te mürettebata göçmen ayarlaması yaptı

Emirates’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasaklamaya yönelik kararının ardından mürettebatında değişiklik yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

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Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada "Son düzenlemelere uymak için mürettebatımızda gerekli ayarlamaları yaptık" dendi.

ABD uçuşlarına programı dahilinde devam ettiğini açıklayan havayolu firması ABD'nin 'vize yasağı'ndan şu ana kadar etkilenen bir mürettabatı olmadığını da belirtti.

Emirates, karardan etkilenen yolcularına biletlerinde değişiklik veya geri ödeme gibi olanaklar sağlıyor.

ABD'de Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen'den sığınmacı ya da değil tüm vatandaşların kabülünü 90 günlüğüne askıya almıştı.

Şu ana kadar ABD'ye gitmekte olan 300 kadar kişinin bu nedenle gözaltına alındığı ya da durdurulduğu belirtiliyor.

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