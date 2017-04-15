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Emirates'ten yasaklara yeni uygulama

Emirates, ABD uçuşlarında yeni yürürlüğe giren elektronik ürün yasağı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yeni bir hizmet sunmaya başladı.

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İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, ABD’ye yolculuk eden First ve Business Class yolcularına tablet sağlayarak uçuşları sırasında da çalışmalarına devam etmelerini sağlıyor.

Bu yeni hizmet, ABD Taşımacılık Güvenlik Yönetimi’nin Dubai’den ABD’ye aktarmasız uçan yolculara diz üstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan daha büyük olan elektronik ürünler için getirdiği kısıtlamaya yönelik olarak sunuluyor.

Bu son hizmetin bir parçası olarak Emirates yolcuları uçakta Microsoft Office 2016 yüklü Microsoft Surface tablet hizmetinden yararlanabilecek.

Yolcular çalışmalarını USB’ye yükleyerek uçaktaki tabletler sayesinde kesintisiz olarak çalışmaya devam edebilecekler.

Bu ücretsiz hizmet Emirates’in Dubai’den ABD’deki tüm noktalarına olan aktarmasız uçuşlarında bulunacak.

TSA düzenlemesi Emirates’in Milan (EK205) ve Atina (EK209) üzerinden ABD yönüne olan uçuşlarına uygulanmıyor.

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