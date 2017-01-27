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En kötü 2. film seçildi

Türk Hava Yolları’nın resmi sponsoru olduğu “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” 2016’nın en kötü filmleri arasında gösterildi.

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Yılın en kötü filmlerinin ödüllendirildiği Golden Raspberry ödülleri veyahut yaygın ismiyle Razzies adaylıkları da, her yıl olduğu gibi, Oscar’dan bir gün önce açıklandı. Buna göre, 8 adaylıkla “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” filmi ikinci sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları, Warner Bros Pictures ile gerçekleştirdiği işbirliği için Türk Hava Yolları filosundan bir Boeing 777-300 ER tipi uçağını film temalı olarak boyayarak giydirmişti. Uçağın her iki tarafında eskitme yöntemiyle Batman ve Superman’in logoları yer almıştı.

5 milyon dolar ödemişti

THY ayrıca Super Bowl'a 30 saniye reklam verme bedeli olarak 5 milyon dolar ödemişti.

Filmde Batman’i canlandıran Ben Affleck ile Lex Luthor karakterine hayat veren Jesse Eisenberg’ün de yer aldığı reklam, Caroline Panthers-Denver Broncos final maçı sırasında gösterilmişti.

Reklam filminde THY’nin yeni seferlerinden birinin, Batman’in evi olarak bilinen ‘kurmaca’ Gotham City olduğu belirtiliyor.

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