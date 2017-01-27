En kötü 2. film seçildi
Türk Hava Yolları’nın resmi sponsoru olduğu “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” 2016’nın en kötü filmleri arasında gösterildi.
Yılın en kötü filmlerinin ödüllendirildiği Golden Raspberry ödülleri veyahut yaygın ismiyle Razzies adaylıkları da, her yıl olduğu gibi, Oscar’dan bir gün önce açıklandı. Buna göre, 8 adaylıkla “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” filmi ikinci sırada yer aldı.
Türk Hava Yolları, Warner Bros Pictures ile gerçekleştirdiği işbirliği için Türk Hava Yolları filosundan bir Boeing 777-300 ER tipi uçağını film temalı olarak boyayarak giydirmişti. Uçağın her iki tarafında eskitme yöntemiyle Batman ve Superman’in logoları yer almıştı.
5 milyon dolar ödemişti
THY ayrıca Super Bowl'a 30 saniye reklam verme bedeli olarak 5 milyon dolar ödemişti.
Filmde Batman’i canlandıran Ben Affleck ile Lex Luthor karakterine hayat veren Jesse Eisenberg’ün de yer aldığı reklam, Caroline Panthers-Denver Broncos final maçı sırasında gösterilmişti.
Reklam filminde THY’nin yeni seferlerinden birinin, Batman’in evi olarak bilinen ‘kurmaca’ Gotham City olduğu belirtiliyor.
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