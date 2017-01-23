Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Ermenistan uçuruyor, Azerbaycan düşürüyor

Hemen her ay Ermnistan’a ait bir insansız hava aracını düşüren Azerbaycan geçtiğimiz gün seriye bir yenisini daha ekledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan ordusu, ateşkes ihlali yapan ve mevzi üzeri casus uçuş yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Azerbaycan-Ermenistan sınırı Tovuz bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, Ermenistan ordusunun son 24 saatte cephe hattının farklı yönlerinde havan topları da kullanarak 51 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA