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Erzurum Havalimanı CAT 2 sistemine geçti

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, Erzurum Havalimanı’nda CAT 1 sisteminden CAT 2 sistemine geçildiği bildirildi.

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Bu sistemle uçakların sisli havalarda iniş ve kalkışları daha da kolaylaştırılmış olacak.

Mevcut CAT 1 sisteminde sisli havalarda uçakların havalimanına inebilmesi için 800 metre mesafe gerekirken, CAT 2 sistemiyle bu mesafe 400 metreye kadar düşmüş olacak. Bu sistem ile uçakların Erzurum Havalimanı’nı pas geçme oranı da yüzde 80 azalmış olacak.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, özellikle kış aylarında sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Erzurum Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksama ve rötar olduğunu belirterek, CAT 2 sistemiyle bu olumsuzlukların önüne büyük bir oranda geçileceğini kaydetti.

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